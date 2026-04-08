Chi ha vinto la terza guerra del Golfo se è davvero finita

La controversa annuncio di un cessate il fuoco da parte di un ex presidente ha riacceso il dibattito sulla fine della terza guerra del Golfo in Iran. Tuttavia, l’effettivo stato del conflitto rimane incerto: le ostilità sono sospese, ma non dichiarate chiuse, e le trattative future sembrano favorire una delle parti coinvolte. La situazione resta complessa, con tensioni che continuano a influenzare la regione nonostante le dichiarazioni ufficiali.

Il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump non chiude davvero la guerra in Iran: la sospende, la congela e la rimanda a un tavolo negoziale che parte già con un forte squilibrio. Il punto decisivo è lo Stretto di Hormuz, perché è lì che si capisce chi ha guadagnato davvero da quaranta giorni. 🔗 Leggi su Today.it

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La rivelazione di Bove: “Chi è stato il primo a chiamarmi dopo il malore” - facebook.com facebook

Stamattina alle 5 ho svegliato il mio avvocato. Sapevo che sarebbe stata pubblicata su un giornale una porcheria, un’altra, che mi riguardava e ho atteso di leggerla. È il destino di chi finisce nel “registro degli infangati”, di coloro che - per carità! - non sono ind x.com