Su una rete televisiva russa, un noto giornalista e presentatore ha rivolto pesanti insulti nei confronti di Giorgia Meloni, definendola fascista e accusandola di aver tradito Donald Trump. La trasmissione si è concentrata sulle posizioni politiche della leader italiana, con commenti critici e accuse dirette. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali o repliche da parte della Meloni o del suo staff.

Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier "fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia" e apostrofandola come "PuttaMelon". "Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà", ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma. A quanto si apprende, la Farnesina convocherà l’ambasciatore russo a Roma a seguito degli insulti lanciati dal presentatore televisivo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La televisione russa insulta pesantemente la Meloni: "Fascista, ha tradito Trump"

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