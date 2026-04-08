Fabrizio Corona torna con Falsissimo nell' ultima puntata attacca Meloni e insulta La Russa | C*******

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivolto critiche a diverse figure pubbliche, tra cui politici e giornalisti. Durante la trasmissione, ha espresso commenti offensivi, utilizzando anche un termine volgare nei confronti di uno dei politici. La puntata ha suscitato attenzione per le dichiarazioni forti e le provocazioni dell'ospite, che ha affrontato vari temi legati all’attualità e alla scena pubblica.

Fabrizio Corona ha presentato l’ultima puntata di Falsissimo come il capitolo definitivo dedicato al “presunto sistema Signorini”. L’ex paparazzo ha attaccato tutti, dai giornalisti a personaggi dello spettacolo fino a rivolgere insulti anche ai politici. Nel mirino di Corona sono finiti anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Fabrizio Corona contro Meloni e La Russa Fabrizio Corona, nell’ultima puntata di Falsissimo, si è intestato anche un ruolo politico rivendicando che se il “no” al referendum ha vinto, sarebbe stato l’esito del successo delle quattro puntate di Falsissimo incentrate a svelare i meccanismi di Mediaset. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fabrizio Corona torna con Falsissimo, nell'ultima puntata attacca Meloni e insulta La Russa: "C*******" Leggi anche: Cosa ha detto Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, Blasi Vannacci nega la telefonata raccontata da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo, "mai chiamato"Roberto Vannacci ha replicato a quanto raccontato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo show web Falsissimo. Fabrizio Corona: Veto RAI, Bomba Contro Giorgia Meloni! #fabriziocorona #podcast #shorts Temi più discussi: Fabrizio Corona contro Belen a sorpresa: Accordi col potere, ora parlo io; Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a te; Fabrizio Corona compie 52 anni: spunta il video inedito della festa (c'è anche il figlio Carlos Maria); Fabrizio Corona all’Altromondo. Il Peter Pan balla con Guè Pequeno. Fabrizio Corona, la nuova inchiesta è su Belen: Sei scesa a patti col potere, ora tocca a teNell'ultima puntata di Falsissimo l'ex re dei paparazzi archivia il capitolo Signorini e cambia bersaglio. Un cambio di rotta che spiazza, visto il legame con lega l'ex re dei paparazzi alla showgir ... today.it Cosa ha detto Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, BlasiL'ultima puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona chiude il caso Signorini ma apre un fronte che è un tutto contro tutti: attacchi a Belen Rodriguez, Ilary ... fanpage.it "Ha accettato l'invito di Maria De Filippi per scendere a patti con il potere" Fabrizio Corona lancia una pesante accusa a Belen Rodriguez. Ma quali sono i rapporti tra lei e Maria E perché questa scelta sarebbe stata, secondo questa versione, "strategica" - facebook.com facebook Fabrizio Corona parla di Bastoni. x.com