Fabrizio Corona torna con Falsissimo nell' ultima puntata attacca Meloni e insulta La Russa | C*******

Da virgilio.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivolto critiche a diverse figure pubbliche, tra cui politici e giornalisti. Durante la trasmissione, ha espresso commenti offensivi, utilizzando anche un termine volgare nei confronti di uno dei politici. La puntata ha suscitato attenzione per le dichiarazioni forti e le provocazioni dell'ospite, che ha affrontato vari temi legati all’attualità e alla scena pubblica.

Fabrizio Corona ha presentato l’ultima puntata di Falsissimo come il capitolo definitivo dedicato al “presunto sistema Signorini”. L’ex paparazzo ha attaccato tutti, dai giornalisti a personaggi dello spettacolo fino a rivolgere insulti anche ai politici. Nel mirino di Corona sono finiti anche la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Fabrizio Corona contro Meloni e La Russa Fabrizio Corona, nell’ultima puntata di Falsissimo, si è intestato anche un ruolo politico rivendicando che se il “no” al referendum ha vinto, sarebbe stato l’esito del successo delle quattro puntate di Falsissimo incentrate a svelare i meccanismi di Mediaset. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fabrizio Corona torna con Falsissimo, nell'ultima puntata attacca Meloni e insulta La Russa: "C*******"

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