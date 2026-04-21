La T-shirt di Zendaya celebra l'amore | The Drama ci insegna che essere amati è essere conosciuti

Alla proiezione del film "The Drama" Zendaya ha indossato una T-shirt a tema che riprende i temi del film. La stampa recita: "Essere amati è essere conosciuti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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