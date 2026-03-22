zendaya ci insegna la classe con the drama

Zendaya dimostra ancora una volta la sua classe interpretando il ruolo principale in

Abbiamo detto troppe volte di essere stanchi e finalmente qualcuno ci ha ascoltati. Negli ultimi anni, la promozione cinematografica sembra aver imboccato una strada sempre più prevedibile, le storie d’amore costruite a tavolino, presunte relazioni tra attori amplificate ad arte, interviste che sconfinano nel gossip più che nel racconto del film, e potremmo fare un milione di esempi. In questo panorama oramai saturo di finzione travestita da autenticità, la campagna pubblicitaria di The Drama si distingue come un’eccezione rara, e proprio per questo per me, irresistibile. Ciò che mi colpisce, infatti, non è soltanto il film in sé, ma il modo in cui viene raccontato, anzi soprattutto, anche perché la trama di per sé, al momento, non sembra nulla che tende A distinguersi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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