Recentemente, un ospedale nel Cantone Vallese ha inviato alle tre famiglie di feriti italiani coinvolti in un incidente a Crans Montana delle fatture per le cure ricevute. Gli importi variano tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. La comunicazione riguarda le spese sostenute durante il ricovero dei pazienti in seguito all'incendio avvenuto nel locale noto come Le Costellation.

L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Crans, le fatture ai feriti Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l'avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell'incendio, «sono inopportuni»: «in linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l'invio delle fatture poteva essere evitato».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti ricoverati in Svizzera: ?importi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri

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Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'. Inviate a tre famiglie italiane dall'ospedale di Sion. L'avvocato: 'Inopportuno'. #ANSA x.com