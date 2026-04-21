La super Stagione artistica del Jolly di Olginate ora un sondaggio guardando ai prossimi big

La stagione artistica al Jolly di Olginate si è conclusa con lo spettacolo di Enrico Bertolino, che è tornato sul palco dopo quattro anni. La rassegna di teatro 2025-2026 si è chiusa ufficialmente con questa performance, segnando la fine di un ciclo che ha visto diversi eventi durante l’anno. Ora si apre una fase di indagini per valutare i prossimi artisti da proporre nella stagione successiva.

Con lo show di Enrico Bertolino, che è tornano al Jolly dopo 4 anni dalla sua prima, si è chiusa ufficialmente la rassegna di teatro 2025-2026 del Cinema teatro Jolly di Olginate. È dunque il momento dei bilanci e, per la storica sala di via Don Gnocchi, i numeri e il calore ricevuto parlano.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate L'Accademia corale di Lecco presenta una super Stagione artisticaTre grandi concerti coro-orchestrali con Bach, Vivaldi, Haydn e Haendel insieme a nuove iniziative di approfondimento culturale rivolte al pubblico... Leggi anche: Cesari, il super jolly top: "Ora diamo continuità" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Un’altra annata memorabile per il Cinema Teatro Jolly di Olginate. La super Stagione artistica del Jolly di Olginate, ora un sondaggio guardando ai prossimi bigCon Enrico Bertolino il Cinema Teatro Jolly di Olginate archivia una Stagione 2025-2026 memorabile e pensa futuro con il tradizionale sondaggio. Intanto i film continuano fino a luglio ... leccotoday.it Teatro Jolly da tutto esaurito. Pronta un’altra stagione record: Cerchiamo di soddisfare chiunqueL’ordinarietà del tutto esaurito. Il Teatro Jolly sotto la regia della direzione artistica di Dario Criserà presenta la sua stagione teatrale 2025-2026 e (ri)scopre di essere sold-out senza neppure ... ilrestodelcarlino.it