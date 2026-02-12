L' Accademia corale di Lecco presenta una super Stagione artistica

L'Accademia Corale di Lecco ha annunciato la sua stagione artistica per il 2026. La programmazione si concentra su grandi capolavori della musica per coro e orchestra, portando sul palco lecchese alcune delle opere più note e amate. Insieme a queste esecuzioni, ci saranno anche nuove iniziative pensate per coinvolgere ancora di più il pubblico locale.

Tre grandi concerti coro-orchestrali con Bach, Vivaldi, Haydn e Haendel insieme a nuove iniziative di approfondimento culturale rivolte al pubblico Fondata nel 1947, l’Accademia Corale di Lecco rappresenta da quasi ottant’anni un punto di riferimento per la vita culturale del territorio. Dal 2023 ha intrapreso un percorso di crescita associativa e artistica che ha visto la realizzazione annuale di grandi concerti sinfonico-corali. Nel 2026, per la prima volta, i grandi concerti saranno tre, segnando un ulteriore passo in avanti nella proposta musicale. La stagione si articolerà attorno a tre appuntamenti di grande valore artistico e storico, che si svolgeranno presso la Basilica di San Nicolò, sotto la direzione del maestro Antonio Scaioli.🔗 Leggi su Leccotoday.it

