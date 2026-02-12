Cesari il super jolly top | Ora diamo continuità

Cesari vuole portare avanti il momento positivo. Dopo la vittoria contro il Poggibonsi, il tecnico non si ferma e punta a dare continuità ai risultati. Ora il focus è sul prossimo match di domenica contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, che potrebbe essere decisivo per la stagione. L’allenatore sottolinea come il passato sia ormai alle spalle e che la squadra deve pensare solo alla prossima gara.

"Siamo focalizzati sul match di domenica con il Vivi Altotevere Sansepolcro. La sfida vinta con il Poggibonsi rappresenta il passato oramai. C'è entusiasmo in spogliatoio, perché abbiamo strappato i tre punti con sacrificio, ma siamo perfettamente consapevoli che bisogna dare continuità a questo successo". Parola di Manuel Cesari, uno dei titolarissimi del Prato, che in biancazzurro sta vivendo davvero una stagione importante per la sua carriera. Basti pensare che da quando è arrivato a settembre, il calciatore nato a Firenze ha collezionato 22 presenze, di cui solo tre da subentrante. L'unico neo? Lo zero alla voce "reti siglate".

