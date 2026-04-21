S cienziato, artista, divulgatore. Ma, soprattutto, osservatore implacabile dei nostri istinti. Morto il 20 aprile 2026, l’etologo Desmond Morris lascia «una vita di esplorazione, curiosità e creatività» (con queste parole lo ha ricordato il figlio Jason). Il suo nome resta legato al saggio La scimmia nuda, scritto in sole quattro settimane febbrili e pubblicato nell’estate del 1967. Conteneva una tesi tanto semplice quanto destabilizzante. E cioè che l’essere umano, sotto la superficie della civiltà, oltre le sue conquiste tecnologiche e le sue pretese spirituali, resta un animale. Il sesso, il corteggiamento, il linguaggio del corpo: tutto veniva ricondotto all’evoluzione, con una chiarezza che scandalizzò e ancora di più affascinò.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sua fama è legata in particolare al saggio "La Scimmia nuda", del 1967, in cui riconduce i comportamenti umani all'evoluzione. Una sorta di guida alternativa alla rivoluzione sessuale. Non morale, né ideologica: biologica

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