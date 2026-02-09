Ghislaine Maxwell ha scelto di rimanere in silenzio davanti alla commissione del Congresso, usando il Quinto Emendamento per non rispondere alle domande. Durante l’audizione di lunedì, ha evitato di rivelare dettagli sulla sua vicenda personale e sul legame con il padre, sospettato di essere una spia. La donna ha mantenuto un atteggiamento fermo, lasciando intendere che preferisce non entrare nel merito delle questioni sollevate.

Come nelle serie tv crime che si rispettino, Ghislaine Maxwell si è avvalsa del Quinto Emendamento – “I plead the Fifth” – per evitare l’auto-incriminazione durante la sua deposizione lunedì davanti a una Commissione del Congresso. E ne ha di scheletri nell’armadio, e crimini, e nomi di potenti da proteggere, la Maxwell, ex compagna e storica complice del più efferato predatore sessuale d’America, Jeffrey Epstein. Lui è morto nel 2019 (suicida o suicidato?) e il suo fantasma aleggia più sui governi in Europa (UK e Francia) che sulla Casa Bianca. La Maxwell, arrestata nel 2020 e condannata l’anno successivo per aver aiutato Epstein a gestire il torbido traffico sessuale di ragazze, spesso minorenni, sta scontando il quarto di venti anni di galera inflitti da un tribunale per il suo ruolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ghislaine Maxwell in silenzio davanti al Congresso. La sua vicenda legata al padre, sospettato di essere una spia

Ghislaine Maxwell è stata interrogata oggi dal Congresso degli Stati Uniti, ma a porte chiuse e tramite videoconferenza dal carcere.

La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner.

