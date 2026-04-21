Un paziente deve sottoporsi a trattamento in camera iperbarica per un’osteonecrosi, ma la struttura più vicina a Fano non può accoglierlo perché i fondi per i non residenti sono esauriti da marzo. La sua residenza si trova a Bari, e la situazione ha sollevato questioni legate alle disponibilità di posti e ai limiti di accesso ai servizi sanitari specialistici. La vicenda si inserisce in un quadro di difficoltà nel garantire cure tempestive a chi risiede fuori regione.

Fano, 21 aprile 2026 – Deve sottoporsi a camera iperbarica per curare una osteonecrosi, ma a Fano, la sede più vicina, i fondi per i non residenti (lui ha la residenza a Bari) sono terminati a marzo. Lui si chiama Michelangelo Carlucci, 40 anni, agente di Polizia locale di origine pugliesi che lavora in da anni in Romagna. Questa è la sua storia: "A fine gennaio comincio ad avere quelli che sembravano dei dolori riconducibili a una lombo sciatalgia e mi sottopongo a una Risonanza, a pagamento, che evidenzia una problematica a livello sacrale. Vengo rivalutato e dopo un’attenta analisi il medico mi consiglia un’altra risonanza ma questa volta al bacino il responso è osteonecrosi del collo del femore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia di Michelangelo: "Voglio salvare il mio femore. Ma non c’è posto in iperbarica"

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