Storia di Richi che ad Haiti guardava la neve in una cartolina e ora gareggia alle Olimpiadi | La giacca racconta la mia storia io voglio tenere vivo il mio sogno di sciatore
Richardson Viano, nato ad Haiti, ha imparato a sognare la neve guardando una cartolina e ora gareggia alle Olimpiadi di Pechino. La sua passione si è accesa grazie a un’immagine di montagne innevate, un sogno che ha portato avanti nonostante le difficoltà. La sua giacca da sci porta i segni di questa storia, simbolo della sua determinazione. Viano si allena duramente per mantenere vivo il desiderio di sciare, nonostante le sfide del suo paese. La sua avventura continua tra le piste e le speranze.
Incontriamo il giovane sciatore a Bormio quando ancora deve fare le sue gare preparate sulle montagne italiane. Da quattro anni si allena con il Krontplatz Racing Center, centro privato dove si allenano piccole nazioni che non hanno una federazione organizzata, ma fare le Olimpiadi in Italia è qualcosa di diverso: «Già partecipare è un onore, ancora di più di farlo qui». Oltre ai sci il giovane atleta porta ai giochi olimpici una giacca e un libro che raccontano la sua storia: scritto con Alessandro Corallo e Alessandro Demarchi, si intitola Ad Haiti sognavo la neve edito da Emi.
