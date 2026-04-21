Lo stemma del Comune di Giugliano ha origini che risalgono a diversi secoli fa, riflettendo le caratteristiche e la storia della città. Nel corso del tempo, sono state apportate modifiche e aggiornamenti, ma il suo significato rimane legato alle radici locali e alle vicende storiche del territorio. Molti cittadini non conoscono i dettagli di questa rappresentazione, anche se il simbolo porta con sé una narrazione approfondita delle origini e dell’identità della comunità.

In molti non ne conoscono il significato, eppure lo stemma di Giugliano ha una storia molto antica che racconta le radici e il territorio. Un simbolo particolare: una donna incinta che riposa su un prato fiorito, spesso tra gigli e con il mare sullo sfondo. Un’immagine che richiama la fertilità della Campania Felix e il legame storico con l’antica colonia greca di Cuma. Giugliano tra agricoltura e mare. Secondo altre versioni, invece, non si tratterebbe di un richiamo alla costa, bensì al Lago Patria. Uno stemma che non è solo un disegno, ma un racconto identitario: storia e tradizione che si fondono in un’unica immagine, presente oggi su documenti ufficiali, locandine e canali istituzionali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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la storia della rappresentazione dello stemma del Comune della città

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