La festa del santo patrono le parole del cardinale | Tradizione della fede e la storia della nostra città

La festa del santo patrono si è aperta con una cerimonia in città, dove il cardinale ha ricordato il valore della fede e della tradizione. Durante l’omelia, ha sottolineato come questa giornata sia un momento per ringraziare chi, con il proprio lavoro, porta luce e speranza alla comunità. La piazza si è riempita di fedeli e cittadini, tutti pronti a celebrare le radici storiche della città e la continuità della loro fede.

"E’ nel giorno della festa del santo patrono che si ringrazia quanti nella Chiesa come nella città portano luce con il loro servizio, per chi diffonde la luce ragionevole della fede e della speranza. Grazie per gli uomini e le donne, nei rispettivi ambiti della vita civile e sociale, che interpretano il loro impegno come servizio del bene comune, amministratori, forze dell’ordine, giornalisti". Sono le parole di riflessione evangelica del cardinale e arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice fra le navate della Basilica Collegiata del duomo (nella foto di Andrea Migliorini) alla concelebrazione del patrono e protettore della città San Gimignano, Vescovo di Modena vissuto nel IV° secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In occasione dell'anniversario della nascita del Tricolore, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come questa bandiera rappresenti le fondamenta della nostra civiltà.

