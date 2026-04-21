La squadra della settimana | Haaland riapre la Premier Moreira stende il Psg

Nella settimana calcistica, Haaland ha segnato un gol decisivo che riapre le speranze in Premier League, mentre Moreira ha concluso con successo una partita importante contro il Psg. Tra le varie marcature, la più applaudita è stata quella di Yan Diomande, che ha realizzato il suo dodicesimo gol in campionato. Questi eventi hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Ci sono gol destinati a rimanere nella memoria di tutti, che viaggiano fuori dal tempo; spesso sono reti di rara bellezza, altre volte, invece, sono semplicemente dei macigni che possono valere una stagione. Domenica all’Etihad, Erling Haaland ne ha realizzato uno. Il norvegese, a digiuno in campionato dall’11 febbraio, ha messo a segno la rete del 2-1 finale per il City, riaprendo così il verdetto di una Premier che sembrava già segnata. La lotta per il titolo si è riaccesa anche in Francia grazie al colpo di testa all’ultimo minuto di Ismaelo Ganiou contro il Tolosa — centrale del Lens che ha riportato i suoi a -1 dal Psg — e ad Afonso Moreira, autore di un gol e di un assist per stendere i campionissimi di Luis Enrique al Parco dei Principi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La squadra della settimana: Haaland riapre la Premier, Moreira stende il Psg Notizie correlate Leggi anche: La squadra della settimana: Haaland cala il tris, Morlanes stende il Real La squadra della settimana: Eze rilancia l'Arsenal, Budimir stende il RealOgni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La squadra della settimana: Haaland riapre la Premier, Moreira stende il Psg; Haaland decisivo, il Manchester City accorcia a -3 dall'Arsenal. La squadra della settimana: Haaland riapre la Premier, Moreira stende il PSGLa rete più bella è quella di Yan Diomande, che sigla il dodicesimo gol del suo campionato saltando tutta la difesa dell’Eintracht ... msn.com La squadra della settimana: Haaland cala il tris, Morlanes stende il RealDavanti spazio al Pallone d’Oro del presente e il candidato numero uno del futuro: Ousmane Dembélé e Lamine Yamal. Il gol del weekend è di Calhanoglu ... gazzetta.it La sfida tra Manchester City e Arsenal ha confermato quanto Erling Haaland sia determinante: invisibile per lunghi tratti all’Etihad, ha poi deciso il match con un gol da vero centravanti. - facebook.com facebook #David è davvero irrecuperabile Un dato lo accomuna ad Haaland x.com