La squadra della settimana | Haaland riapre la Premier Moreira stende il Psg

Da gazzetta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana calcistica, Haaland ha segnato un gol decisivo che riapre le speranze in Premier League, mentre Moreira ha concluso con successo una partita importante contro il Psg. Tra le varie marcature, la più applaudita è stata quella di Yan Diomande, che ha realizzato il suo dodicesimo gol in campionato. Questi eventi hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Ci sono gol destinati a rimanere nella memoria di tutti, che viaggiano fuori dal tempo; spesso sono reti di rara bellezza, altre volte, invece, sono semplicemente dei macigni che possono valere una stagione. Domenica all’Etihad, Erling Haaland ne ha realizzato uno. Il norvegese, a digiuno in campionato dall’11 febbraio, ha messo a segno la rete del 2-1 finale per il City, riaprendo così il verdetto di una Premier che sembrava già segnata. La lotta per il titolo si è riaccesa anche in Francia grazie al colpo di testa all’ultimo minuto di Ismaelo Ganiou contro il Tolosa — centrale del Lens che ha riportato i suoi a -1 dal Psg — e ad Afonso Moreira, autore di un gol e di un assist per stendere i campionissimi di Luis Enrique al Parco dei Principi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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