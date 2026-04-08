La squadra della settimana | Haaland cala il tris Morlanes stende il Real

Nella squadra della settimana, Haaland segna tre gol e si conferma protagonista, mentre Morlanes porta a casa una vittoria importante contro il Real Madrid. In attacco, il Pallone d’Oro in carica e il giovane talento considerato il successore sono i giocatori più in evidenza, con Dembélé e Yamal che occupano rispettivamente i ruoli di spicco e di promettente futuro. La selezione mette in risalto le prestazioni recenti di questi calciatori.

Il tennis, si dice, è lo sport del diavolo, ma pure il calcio non scherza. Lo dimostrano i risultati del weekend, ricchi di sorprese: la prima arriva dalla Liga, dove il Mallorca si è tirato fuori dalla zona retrocessione nel modo più imprevedibile, battendo il Real Madrid. Merito della grande prova di Manu Morlanes, autore del gol che ha sbloccato il match. L’altra impresa porta la firma di Lucas Perri, portiere del Leeds capace di parare due rigori nella serie finale contro il West Ham, nei quarti di FA Cup. Passiamo poi alle solite certezze. In primis Erling Haaland: contro il Liverpool è arrivata la tripletta numero dodici con la maglia del City in appena 168 presenze (la 28ª in carriera). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La squadra della settimana: Haaland cala il tris, Morlanes stende il Real La squadra della settimana: Eze rilancia l'Arsenal, Budimir stende il RealOgni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi. La squadra della settimana: Valverde salva il Real, Akliouche incanta in Ligue 1Non è un marzo come gli altri e lo conferma la classifica della Ligue 1, mai così aperta come quest’anno. Argomenti più discussi: La squadra della settimana: De Gea insuperabile a Verona, Haaland segna una tripletta al Liverpool; Playoff Mondiali: la Turchia di Montella e Yildiz riesce a qualificarsi; Segui tutte le notizie di calcio in Diretta; Inter-Roma 5-2: le parole di mister Chivu al termine del trionfo. La squadra della settimana: Haaland cala il tris, Morlanes stende il RealDavanti spazio al Pallone d’Oro del presente e il candidato numero uno del futuro: Ousmane Dembélé e Lamine Yamal. Il gol del weekend è di Calhanoglu ... gazzetta.it Erling Haaland ya ci hat-tricks 28, fiye da Neymar, Zlatan Ibrahimovic da Kylian Mbappé Kuma har yanzu yana da shekaru 25 kawai Hattrick nawa kuke ganin zai ci a nan gaba - facebook.com facebook #OtrasLigasDeFútbol | Manchester City aplastó a Liverpool con triplete de Haaland en FA Cup. x.com