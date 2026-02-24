La squadra della settimana | Eze rilancia l' Arsenal Budimir stende il Real

Eze ha portato l'Arsenal alla vittoria grazie a un gol decisivo, mentre Budimir ha segnato il gol che ha portato il Real alla sconfitta. La sorpresa arriva dalla rete di Pagis, che ha realizzato una punizione simile a quella di Messi, e Troilo ha regalato al Parma un risultato storico a San Siro. Ruggeri ha ripreso l’Atletico con una prestazione importante. Questi episodi hanno movimentato il weekend calcistico.

Ogni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi. Per Eberechi Eze, questo rivale non è una persona, ma una squadra: il Tottenham. Contro gli Spurs, infatti, il trequartista inglese — con la doppietta di sabato — ha messo a segno il suo quinto gol stagionale contro i rivali di Londra. A guidare l’attacco insieme a lui c’è la storia della settimana, quella di Ante Budimir che, dopo essere stato scartato dal Crotone, è rinato in Spagna. Il croato ha espugnato il Bernabéu con il suo Osasuna, siglando il dodicesimo gol della sua Liga in appena 24 giornate, per la gioia del Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

