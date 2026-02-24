La squadra della settimana | Eze rilancia l' Arsenal Budimir stende il Real

Eze ha portato l'Arsenal alla vittoria grazie a un gol decisivo, mentre Budimir ha segnato il gol che ha portato il Real alla sconfitta. La sorpresa arriva dalla rete di Pagis, che ha realizzato una punizione simile a quella di Messi, e Troilo ha regalato al Parma un risultato storico a San Siro. Ruggeri ha ripreso l’Atletico con una prestazione importante. Questi episodi hanno movimentato il weekend calcistico.

