La squadra della settimana | Eze rilancia l' Arsenal Budimir stende il Real
Eze ha portato l'Arsenal alla vittoria grazie a un gol decisivo, mentre Budimir ha segnato il gol che ha portato il Real alla sconfitta. La sorpresa arriva dalla rete di Pagis, che ha realizzato una punizione simile a quella di Messi, e Troilo ha regalato al Parma un risultato storico a San Siro. Ruggeri ha ripreso l’Atletico con una prestazione importante. Questi episodi hanno movimentato il weekend calcistico.
Ogni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi. Per Eberechi Eze, questo rivale non è una persona, ma una squadra: il Tottenham. Contro gli Spurs, infatti, il trequartista inglese — con la doppietta di sabato — ha messo a segno il suo quinto gol stagionale contro i rivali di Londra. A guidare l’attacco insieme a lui c’è la storia della settimana, quella di Ante Budimir che, dopo essere stato scartato dal Crotone, è rinato in Spagna. Il croato ha espugnato il Bernabéu con il suo Osasuna, siglando il dodicesimo gol della sua Liga in appena 24 giornate, per la gioia del Barcellona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Women’s Champions League, la Juve in vetta dopo gli anticipi della 5a giornata: manita al St. Polten della squadra di Canzi! Pari del Psg, vincono Arsenal e Real. I risultatiLa quinta giornata della Women's Champions League si apre con risultati entusiasmanti: la Juventus Women conquista una vittoria schiacciante contro lo St.
La prima di Carrick è da sogno! Il suo Manchester stende il City 2-0. E ora l'Arsenal può scappareIl debutto di Carrick come allenatore del Manchester United si rivela positivo, con una vittoria per 2-0 contro il City.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: La Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta; Squadra della Settimana 23 FC 26 – TOTW 23; La squadra della settimana: Pedro Neto cala il tris, Tonali rilancia il Newcastle; Team of the week: triplette per Neto e Icardi, Ryerson nella storia.
La squadra della settimana: Eze rilancia l'Arsenal, Budimir stende il RealI migliori del weekend: Pagis punizione alla Messi, Troilo regala al Parma l'impresa a San Siro. Ruggeri si riprende l'Atletico ... gazzetta.it
Squadra della Settimana di Champions League: ottava giornataDieci club diversi sono presenti nella Squadra della Settimana dell'ottava giornata di UEFA Champions League, scelta degli Osservatori Tecnici UEFA. La Squadra della Settimana, presentata da ... it.uefa.com
Eze segna solo al Tottenham (5 gol su 8 in stagione) e l’Arsenal rifila un pesante 4-1 alla squadra di Tudor sempre più invischiata in una clamorosa lotta retrocessione x.com
Arteta può tirare un sospiro di sollievo grazie alla vittoria del North London Derby contro il Tottenham con protagonisti Eze e Gyokeres. Il risultato è di 1 a 4 e i punti che separano i Gunners dal City sono cinque. La squadra di Guardiola ha però disputato un m - facebook.com facebook