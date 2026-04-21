La spedizione del 1859 in Cina nelle fotografie di Giacomo Caneva

Sabato alle 15:30, il Museo d'Arte Orientale di Venezia organizza una visita guidata alla mostra dedicata alla spedizione del 1859 in Cina, attraverso le fotografie scattate da Giacomo Caneva. La mostra è curata da Giulia Pra Floriani e Marta Boscolo Marchi e presenta una serie di immagini che documentano quel viaggio. L'evento permette di esplorare il patrimonio fotografico legato a questa spedizione storica.

Sabato 25 alle 15:30, il Museo d'Arte Orientale di Venezia propone una visita guidata alla mostra "", a cura di Giulia Pra Floriani e Marta Boscolo Marchi. Un'occasione per scoprire, attraverso le immagini d'epoca, il racconto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Dal furto alla spedizione in Cina. Come operava la rete criminale del rame in CileDopo un anno di un intenso lavoro di intelligence, la Polizia di Ricerca, il ministero pubblico e i servizi doganali del Cile sono riusciti a... Luci e ombre del carcere nelle fotografie di PatrocchiÈ possibile pensare il carcere in modo diverso da come si è soliti fare? Secondo la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, insieme alla Diocesi di...