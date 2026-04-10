Dal furto alla spedizione in Cina Come operava la rete criminale del rame in Cile

Dopo un anno di indagini, le forze dell’ordine cilene hanno smantellato una rete criminale coinvolta nel traffico di rame. L’operazione ha coinvolto la Polizia di Ricerca, il ministero pubblico e i servizi doganali, che hanno individuato un sistema di furti e spedizioni verso la Cina. La rete operava attraverso diversi passaggi, dal furto del metallo alle consegne internazionali, e ora si cerca di fare luce sulle modalità e sui responsabili.

Dopo un anno di un intenso lavoro di intelligence, la Polizia di Ricerca, il ministero pubblico e i servizi doganali del Cile sono riusciti a smantellare un’importante rete di traffico di rame. Sono stati arrestati 22 membri della più grande organizzazione criminale dedicata a rubare, decomporre e commercializzare il minerale nel Paese sudamericano e sequestrate 187 tonnellate del materiale, 40 veicoli e 11 armi di fuoco. Nell’operazione sono state coinvolte 13 imprese e 63 abitazioni. Nelle indagini è trapelato che alla guida dell’organizzazione c’erano due clan di famiglie molto importanti al sud e al nord del Cile, oltre ad una persona intermediaria che gestiva il traffico del rame da un estremo all’altro del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal furto alla spedizione in Cina. Come operava la rete criminale del rame in Cile Foligno: arresto immediato dopo furto, la rete criminale smantellataNel cuore di Foligno, la sinergia tra allerta dei cittadini e l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato di un... Cocaina dal Brasile: 18 anni richiesti per la rete criminaleNove imputati rischiano condanne fino a 18 anni di reclusione nel processo di primo grado sul narcotraffico internazionale.