La sindaca di Latina all' inaugurazione dell' anno accademico di Sapienza

La sindaca di Latina ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Roma. La cerimonia si è svolta presso l'ateneo della capitale, con la presenza di diverse autorità e rappresentanti accademici. La sindaca ha assistito alle celebrazioni e alle presentazioni previste per l'apertura dell'anno accademico. L'evento ha attirato studenti, docenti e membri del personale universitario.

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico di Sapienza, a Roma. “E’ con profondo orgoglio che oggi ho rappresentato la città di Latina all'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 della Sapienza Università di Roma, il 723° dalla sua.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate "La Costituzione, nata per unire”: Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell'Università di Parma«Guardare alla storia dell’origine della Repubblica italiana oggi non è solo un esercizio di memoria o un ripasso di storia ma è tornare a guardare... Leggi anche: Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Città di Latina-Sindaco Matilde Celentano -Consiglio comunale straordinario su Latina, città universitaria; Latina Storia@fest, apertura con le scuole al D’Annunzio. La sindaca Celentano: La storia siamo noi; Ruspi, Banca d'Italia e Campus: a che punto sono i lavori di Sapienza?; È MORTO EMMANUELE FRANCESCO MARIA EMANUELE, IL CORDOGLIO DELLA SINDACA DI LATINA. Inaugurazione anno accademico Sapienza, le dichiarazioni del sindaco di Latina CelentanoE’ con profondo orgoglio che oggi ho rappresentato la città di Latina all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 della Sapienza Università di Roma, il 723° dalla sua fondazione. E’ stata una ce ... latinaquotidiano.it Insediamento del neo Procuratore di Latina, le congratulazioni delle istituzioniLATINA – Un caloroso augurio di buon lavoro al dottor Gregorio Capasso, Procuratore della Repubblica di Latina che si è ufficialmente insediato oggi. E’ quello rivoto dalla sindaca di Latina Matilde ... radioluna.it Il dolore del papà del bambino di sette anni, deceduto sabato in una piscina termale vicino a Latina: «Non è stato un incidente, troppe tragedie come quella di mio figlio» facebook AMERICA LATINA. Le operazioni “antidroga” di #Trump sono uccisioni extragiudiziali. Negli ultimi mesi sono state uccise almeno 168 persone, in una sequenza di almeno 48 attacchi mortali americani dall’autunno 2025 x.com