Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma

Mercoledì 11, Marta Cartabia salirà sul palco dell’Università di Parma per inaugurare l’anno accademico 2025-26. La professoressa di diritto costituzionale, ex ministra della Giustizia e presidente emerita della Corte costituzionale, terrà la sua prolusione davanti a studenti, docenti e autorità. La presenza di una figura così importante rafforza il legame tra l’ateneo e il mondo della giustizia.

La cerimonia, a inviti, sarà trasmessa in diretta web sul sito di Ateneo www.unipr.it. Marta Cartabia è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università Bocconi e Presidente emerita della Corte costituzionale. È stata la prima donna eletta Presidente della Corte Costituzionale, nel dicembre 2019. È stata Ministra della Giustizia nel biennio 2021-2022, nel governo presieduto da Mario Draghi. Ha insegnato in numerose università italiane ed è stata Visiting Professor in Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Tra il 2008 e il 2010 è stata componente di FRALEX – Fundamental Rights Agency Legal Experts, Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione Europea a Vienna, in qualità di esperta giuridica per l’Italia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

