La Signorina snob Carezze al vetriolo a dive cuménda e stagnari da film

Ho avuto l’occasione di partecipare una sola volta alla preparazione di un festival cinematografico di rilievo, durante la quale ho assistito alla sistemazione del guardaroba di una celebrità. In quella circostanza, ho potuto osservare da vicino il rapporto tra le star e il personale addetto ai loro spostamenti e apparati. La scena si è svolta in un ambiente chiuso, con attenzione ai dettagli legati alla cura dell’immagine pubblica.

di Franca Valeri Ho assistito una sola volta, ma in condizioni favorevoli all’osservazione, alla preparazione del corredo di una diva del cinema per un festival di primaria importanza. Era una attrice celeberrima nelle mani di un sarto importantissimo. Il sarto, che si è riservato almeno due ore disponibili, si siede davanti all’attrice muta, in attesa, ed esamina la situazione. (.) Se il festival dura più di tre giorni ci vogliono almeno due abitini per le interviste in albergo. Rientrano nelle responsabilità del sarto i gioielli, i busti e almeno una camicia da notte, se l’attrice prevede di essere premiata, e quindi fotografata a letto mentre apprende la notizia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Nouvelle Vague di Linklater sarà il film che tutti i cinefili "snob" stavano aspettandoArriva finalmente anche nelle sale italiane con Lucky Red e BIM il nuovo film di Richard Linklater che ricrea la lavorazione divertita e folle di... Leggi anche: Sal Da Vinci "folkoristico", il vincitore di Sanremo risponde a tono: "Anche lo snob canta la mia canzone" Una raccolta di contenuti La Signorina snob. Carezze al vetriolo a dive, cuménda e stagnari da filmdi Franca ValeriHo assistito una sola volta, ma in condizioni favorevoli all’osservazione, alla preparazione del corredo di una diva del cinema per un festival di primaria importanza. Era una attrice ... ilgiorno.it Franca Valeri, la signorina snob, ne fa 99Ci resta questa noia, scrive Franca Valeri che ieri sera ha festeggiato i suoi 99 anni con gli amici più cari e gli immancabili cani, meglio di tanti umani. Basta adattare il titolo del suo ironic ... ilfoglio.it