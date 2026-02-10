Arriva nelle sale italiane “Nouvelle Vague” di Richard Linklater, il film che molti cinefili aspettavano con entusiasmo. Dopo la sua anteprima al Festival di Cannes, il film sarà disponibile dal 5 marzo grazie a Lucky Red e BIM. Il trailer italiano è già in streaming, e il film ricrea con ironia e stile la lavorazione di “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard.

Arriva finalmente anche nelle sale italiane con Lucky Red e BIM il nuovo film di Richard Linklater che ricrea la lavorazione divertita e folle di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard Lucky Red e BIM distribuzione hanno diffuso in streaming il trailer italiano di Nouvelle Vague, l'ultimo film di Richard Linklater che dopo la presentazione all'ultimo Festival di Cannes arriverà nelle nostre sale il 5 marzo prossimo. Linkalter e il suo omaggio alla Nouvelle Vague e a Godard Oltre ad essere espressamente un omaggio al genere lanciato in Francia all'inizio degli anni '60, il film è in particolare una lettera d'amore a Jean-Luc Godard, di cui infatti riprende lo spirito più che la forma imitativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nouvelle Vague di Linklater sarà il film che tutti i cinefili "snob" stavano aspettando

Approfondimenti su Nouvelle Vague

Richard Linklater riceve dieci nomination al Cesar 2026, il premio cinematografico francese.

Brigitte Bardot, figura simbolo della Nouvelle Vague, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nouvelle Vague

Argomenti discussi: ‘Nouvelle Vague’, il trailer del film di Richard Linklater; Nouvelle Vague, il trailer italiano ufficiale del film di Richard Linklater sulla realizzazione di Fino all'ultimo respiro; Nouvelle Vague, il trailer ufficiale del film [HD]; Il cinema è verità divisa in 24 fotogrammi al secondo (Jean-Luc Godard).

Nouvelle Vague di Linklater sarà il film che tutti i cinefili snob stavano aspettandoArriva finalmente anche nelle sale italiane con Lucky Red e BIM il nuovo film di Richard Linklater che ricrea la lavorazione divertita e folle di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard ... movieplayer.it

Nouvelle Vague, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Richard Linklater. Un film con Zoey Deutch, Alix Bénézech, Paolo Luka Noé, Nicolas Dozol, Guillaume Marbeck. Da giovedì 5 marzo al cinema. mymovies.it

Nouvelle Vague è la lettera d’amore per il Cinema, firmata Richard Linklater. È la storia di Godard nel momento in cui gira “Fino all’ultimo respiro”, raccontata nello stile e nello spirito con cui Godard ha realizzato quel capolavoro. Dal 5/3 al Cinema Jolly - facebook.com facebook

Nouvelle Vague è la lettera d'amore per il Cinema, firmata Richard Linklater. È la storia di Godard nel momento in cui gira “Fino all’ultimo respiro”, raccontata nello stile e nello spirito con cui Godard ha realizzato quel capolavoro. Dal 5/3 in sala con Lucky Red x.com