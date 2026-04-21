La sicurezza è il primo punto in agenda per il Consiglio di Quartiere

La settimana scorsa si è tenuta una riunione straordinaria del Consiglio di Quartiere di San Biagio, Aspio e Santo Stefano. Alla riunione hanno partecipato i membri dei tre quartieri, con l’obiettivo di discutere le questioni più urgenti. Tra i temi principali affrontati, la sicurezza è stata al centro dell’attenzione, con l’intento di individuare misure per migliorare la tutela dei residenti. La discussione ha coinvolto diverse rappresentanze del quartiere.

OSIMO – Si è svolta la scorsa settimana una riunione straordinaria dei componenti del Consiglio di Quartiere di San Biagio, Aspio e Santo Stefano.L'incontro era stato convocato per analizzare nel dettaglio le problematiche e le opportunità del territorio e per definire l’agenda dei temi che.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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