Consiglio Ue Metsola | Primo punto all' ordine del giorno è la competitività europea – Il video

Il Consiglio dell’Unione Europea si è riunito a Bruxelles, con il primo punto all’ordine del giorno dedicato alla competitività europea. La presidente del Parlamento europeo ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di questa tematica per il futuro dell’Europa. La riunione prosegue con discussioni tra i rappresentanti dei Paesi membri, focalizzandosi sulle strategie per rafforzare il settore economico e industriale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "Un discorso innanzitutto sulla competitività. Questo sarà il primo punto in cui chiederemo scadenze mirate, una legislazione con contenuti in grado di soddisfare ciò che i nostri cittadini chiedono in questo momento, ciò di cui i nostri rappresentanti industriali e le nostre imprese hanno bisogno per crescere ed essere competitivi in Europa. Dirò anche che la velocità non può andare a scapito della democrazia o della legittimità", lo ha detto la Presidente del Parlamento Ue Metsola al Consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece. 🔗 Leggi su Open.online

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