Decreto Sicurezza rinvio tecnico di 24 ore per metterne a punto le norme | il Consiglio dei ministri slitta di un giorno | Le misure

Questa sera il Consiglio dei ministri si riunirà alle 17, con un giorno di ritardo rispetto alla tabella iniziale. La motivazione è un rinvio tecnico per mettere a punto le norme del Decreto Sicurezza. Nessuna sorpresa, quindi, ma resta da vedere quali misure saranno approvate. Dopo l’incontro, il presidente Meloni partirà per Milano, dove parteciperà alla cena di apertura delle Olimpiadi invernali organizzata dal Cio.

Un rinvio tecnico di 24 ore per mettere a punto le norme del nuovo decreto Sicurezza. E così il Consiglio dei ministri in programma per domani slitta di un giorno. Si svolgerà, salvo sorprese, giovedì alle 17. Poi Giorgia Meloni volerà a Milano per la cena inaugurale delle Olimpiadi invernali organizzata dal Cio. Il rinvio tecnico di 24 prima di varare le norme potrebbe essere utile al dialogo tra gli uffici legislativi del governo e quelli del Quirinale per cercare un allineamento sui provvedimenti più spinosi contenuti nel nuovo pacchetto Sicurezza, come il fermo preventivo e lo scudo penale per le Forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

