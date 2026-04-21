La Sicilia sferzata dai cicloni la Regione dichiara la calamità naturale Ok della Camera alla norma salva-contributi

La Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità naturale a causa dei cicloni extratropicali che si sono verificati tra il 17 gennaio e il 17 febbraio di quest’anno. La decisione è stata presa dalla giunta regionale, che ha approvato la proposta di riconoscimento ufficiale degli eventi meteorologici estremi. Nel frattempo, la Camera dei Deputati ha approvato una norma che prevede misure di sostegno per i contributi alle imprese colpite.

Via libera dalla giunta regionale siciliana alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest’anno. «Il governo regionale - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino - è al fianco dei comparti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura con sostegni concreti che consentiranno di rimettere in moto le aziende colpite dalle calamità». I danni causati dal passaggio dei cicloni extratropicali sono stati rilevanti su tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le produzioni di agrumi e carciofi, oltre alle strutture aziendali.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sicilia sferzata dai cicloni, la Regione dichiara la calamità naturale. Ok della Camera alla norma salva-contributi LIVE Maltempo Sicilia, il ciclone Harry. Le prime avvisaglie: diretta video da Santa Teresa di Riva Notizie correlate La Sicilia sferzata dai cicloni, la Regione dichiara la calamità naturale. Danni per mezzo milione di euroVia libera dalla giunta regionale siciliana alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti... Sicilia, la Regione dichiara lo stato d'emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraioProsegue l’impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo.