La Sicilia sferzata dai cicloni la Regione dichiara la calamità naturale Danni per mezzo milione di euro

La Sicilia è stata colpita da una serie di cicloni extratropicali tra il 17 gennaio e il 17 febbraio, causando danni valutati intorno ai mezzo milione di euro. La giunta regionale ha approvato la richiesta di dichiarare lo stato di calamità naturale, consentendo così di attivare le procedure di assistenza e sostegno alle zone colpite. La decisione segue le valutazioni delle autorità locali sui danni provocati dagli eventi meteorologici.

Via libera dalla giunta regionale siciliana alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest’anno. «Il governo regionale - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino - è al fianco dei comparti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura con sostegni concreti che consentiranno di rimettere in moto le aziende colpite dalle calamità». I danni causati dal passaggio dei cicloni extratropicali sono stati rilevanti su tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le produzioni di agrumi e carciofi, oltre alle strutture aziendali.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Sicilia sferzata dai cicloni, la Regione dichiara la calamità naturale. Danni per mezzo milione di euro LIVE Maltempo in Sicilia, si attende l'arrivo del ciclone Harry sulla costa messinese: diretta video Notizie correlate Sicilia, la Regione dichiara lo stato d'emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraioProsegue l’impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo. Maltempo, la Regione dichiara lo stato di emergenza per territori colpiti dai cicloni di febbraioProsegue l'impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo.