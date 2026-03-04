Sicilia la Regione dichiara lo stato d' emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraio

La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraio. Il governo regionale sta portando avanti le misure di assistenza e intervento per fronteggiare l’emergenza. Le autorità hanno avviato procedure specifiche per le zone interessate dal maltempo e stanno coordinando le operazioni di soccorso e ripristino. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Prosegue l'impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo. Dopo i primi interventi a sostegno dei comuni investiti dal ciclone Harry e le misure adottate in seguito alla frana di Niscemi, nel corso della seduta di giunta, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, e approvata la richiesta di stato di emergenza nazionale per gli eventi meteo che hanno colpito la Sicilia nelle prime settimane di febbraio con i cicloni San Valentino, Ulrike e Oriana. «Quello di oggi - spiega il presidente Schifani - è un passaggio fondamentale per accelerare le procedure, consentire di stanziare risorse straordinarie e di garantire interventi rapidi ed efficaci.