Maltempo la Regione dichiara lo stato di emergenza per territori colpiti dai cicloni di febbraio

La Regione ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraio, evidenziando l’intensità dei danni causati dal maltempo. Durante la seduta di giunta odierna, su proposta del presidente, sono state approvate ulteriori misure di sostegno ai comuni colpiti dal ciclone

Prosegue l'impegno del governo regionale nei confronti dei territori colpiti dal maltempo. Dopo i primi interventi a sostegno dei comuni investiti dal ciclone "Harry" e le misure adottate in seguito alla frana di Niscemi, oggi nel corso della seduta di giunta, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, e approvata la richiesta di stato di emergenza nazionale per gli eventi meteo che hanno colpito la Sicilia nelle prime settimane di febbraio con i cicloni "San Valentino", "Ulrike" e "Oriana". «Quello di oggi - spiega il presidente Schifani - è un passaggio fondamentale per accelerare le procedure, consentire di stanziare risorse straordinarie e di garantire interventi rapidi ed efficaci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sicilia, la Regione dichiara lo stato d'emergenza per i territori colpiti dai cicloni di febbraioCome certificato dalla Protezione civile regionale, le province che hanno subito più danni sono quelle di Palermo, Trapani, Messina e Catania, soprattutto i comuni della fascia costiera, a causa del f ... gazzettadelsud.it

