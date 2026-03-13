Festa del Cioccolato Tripodi | Reggio punto di riferimento per le eccellenze dell’artigianato

Durante la cerimonia di apertura della Festa del Cioccolato 2026, l’assessore comunale alla “Città produttiva” e il consigliere con delega alla promozione dell’immagine della città e al Turismo hanno partecipato all’evento. La manifestazione si svolge a Reggio e si concentra sulla celebrazione dell’artigianato dolciario, attirando visitatori e operatori del settore. La festa rappresenta un punto di riferimento per le eccellenze locali nel settore del cioccolato.

La manifestazione sul corso Garibaldi, patrocinata dal Comune, in collaborazione con Confesercenti, Conpait e Associazione nazionale cioccolatieri, si svolgerà da oggi fino a domenica 15 marzo La manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Confesercenti, Conpait e Associazione nazionale cioccolatieri, si svolge da venerdì 13 marzo a domenica 15 marzo sul corso Garibaldi. Si tratta di un’iniziativa che, nell’ambito delle Feste del Cioccolato Nazionali, punta a promuovere il consumo consapevole e responsabile del cioccolato artigianale privo di additivi e conservanti. Sono eventi che vedono la partecipazione di tante famiglie reggine - ha concluso Tripodi - e che ci fanno riscoprire la città rendendola un punto di attrazione e di sviluppo economico". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Festa del cioccolato, Campionato di danza e teatro: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria Alfiere del tricolore. Militare del 66° reggimento protagonista alla festa di Reggio: "La bandiera è un punto fermo"È stato il tenente dell’Esercito Vincenzo Bruno, comandante di plotone di una Compagnia fucilieri, l’alfiere della Bandiera di Guerra del 66°... Una selezione di notizie su Festa del Cioccolato Tripodi Reggio... Reggio Calabria, al via la Festa del Cioccolato 2026. L’assessore Tripodi: la città si conferma punto di riferimento per le eccellenze dell’artigianatoTre giorni dedicati al cioccolato artigianale con maestri cioccolatieri da tutta Italia. All’inaugurazione presenti l’assessore Alex Tripodi e il consigliere Giovanni Latella L’assessore comunale alla ... strettoweb.com A Reggio Calabria torna la Festa del Cioccolato Artigianale: da oggi tre giorni di gusto sul Corso GaribaldiParte oggi a Reggio Calabria l’VIII edizione del Tour delle Feste del Cioccolato Artigianale, la manifestazione dedicata alle eccellenze del cioccolato italiano che animerà il centrale Corso Garibaldi ... reggiotv.it