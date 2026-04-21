La Serie A ha scoperto la ricetta anti-crisi | i soldi delle scommesse

Negli ultimi anni, la Serie A ha trovato un modo per affrontare le difficoltà finanziarie: usare i ricavi derivanti dalle scommesse sportive. Questa strategia ha portato a un aumento delle entrate per alcune squadre e ha influenzato il mercato dei trasferimenti e gli investimenti nel calcio italiano. La decisione di puntare sui fondi provenienti dal settore delle scommesse ha suscitato discussioni e analisi tra addetti ai lavori e tifosi.

Se crisi deve essere, crisi per manifesta incompetenza e inadeguatezza, come ad esempio andarsi a giocare la qualificazione ai Mondiali con Gattuso in panchina, allora almeno guadagniamoci. È il pensiero del calcio italiano che in questo vortice di parole alla ricerca della ricetta per provare a risollevare le sorti del nostro football, ha pensato a qualcosa che possa unire tutti: il portafogli. C’è una sola legge che mette d’accordo tutti i presidenti: la legge del denaro. E allora che vada a quel paese la ludopatia, tuti ci guadagniamo e i club di calcio fanno le anime belle? Effettivamente è un non-sense. Tutte le squadre in Europa e nel mondo hanno pubblicità con le agenzie di scommesse (il betting), facciamolo pure noi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A ha scoperto la ricetta anti-crisi: i soldi delle scommesse 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Muraglia Venturi per volare verso la serie B. Una delle scommesse vincenti di Bucchidi Andrea Lorentini Nel girone di ritorno l’ ha costruito la fuga per la B, scavando un solco significativo con le dirette rivali per la promozione,... Masterchef Italia 15: la ricetta del Wafer di Giancarlo Perbellini che ha messo in crisi DouniaTeatro della semifinale dei concorrenti rimasti in gara (tra cui a sorpresa mancava Matteo Lee, inaspettatamente eliminato nella puntata precedente)... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Serie A punta su Malagò come presidente per la FIGC, Abete esce allo scoperto: Mi candido; Elle Fanning: Ecco la mia serie su Onlyfans, l’arte e la maternità. Oggi scelgo io le mie storie; Be My Sunshine, anticipazioni 22 aprile: la scoperta di Alper; Milano, scoperto giro di escort di lusso: quattro arresti. Tra i clienti calciatori e imprenditori. La Serie A punta su Malagò come presidente per la FIGC, Abete esce allo scoperto: Mi candidoL'ex presidente del CONI GIovanni Malagò è ufficialmente il candidato della Lega Serie A per la presidenza della FIGC ... fanpage.it La Top 3 Blocks presented by Pokerstarsnews della 27^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport facebook Fiorentina snatch a valuable point away to Lecce in Serie A #Sharjah24 sharjah24.ae/en/Articles/20… x.com