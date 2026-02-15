Muraglia Venturi per volare verso la serie B Una delle scommesse vincenti di Bucchi

Muraglia Venturi, portiere della squadra, ha contribuito alla scalata verso la Serie B grazie alle sue parate decisive, che hanno garantito alla squadra una serie di risultati positivi. La sua sicurezza tra i pali ha permesso ai compagni di costruire una serie di vittorie importanti, mantenendo la porta inviolata per sei partite consecutive e accumulando 614 minuti senza subire gol. Questa solidità difensiva ha fatto la differenza nel percorso verso la promozione e ha rafforzato la convinzione del team di poter arrivare in Serie B.

di Andrea Lorentini Nel girone di ritorno l' ha costruito la fuga per la B, scavando un solco significativo con le dirette rivali per la promozione, poggiando in particolare su una difesa di ferro capace di non subire gol da sei partite e mantenere la porta inviolata addirittura da 614 minuti. Su questo record c'è la firma o per meglio dire ci sono anche e soprattutto le mani di Giacomo Venturi. Il portiere amaranto da gennaio in avanti è stato un fattore determinante nel percorso della squadra di Bucchi. Che il 2026 lo potesse vedere protagonista lo si era già capito all'alba del nuovo anno. A Forlì, il 3 gennaio, era stato decisivo.