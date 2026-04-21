La Segretaria del Lavoro americana lascia l’incarico travolta da scandali e accuse interne

La segretaria del Lavoro degli Stati Uniti ha presentato le dimissioni, dopo settimane di indagini interne e scandali che coinvolgevano il suo operato. La decisione è arrivata in un momento di crescente scrutinio nei confronti dell’amministrazione di Donald Trump. La donna aveva ricoperto il ruolo di responsabile del settore lavorativo in un contesto politico complesso, caratterizzato da diverse contestazioni e controversie legate alla sua attività.

Un’altra uscita scuote l’amministrazione di Donald Trump. La segretaria del Lavoro Lori Chavez-DeRemer ha rassegnato le dimissioni, travolta da una serie di scandali e indagini interne che nelle ultime settimane avevano messo sempre più in discussione la sua permanenza nell’incarico. L’annuncio è arrivato ufficialmente dalla Casa Bianca, con una formula ormai ricorrente: Chavez-DeRemer lascerà l’amministrazione «per assumere una posizione nel settore privato», ha detto il portavoce Steven Cheung, lodandone il lavoro. Ma secondo quanto ricostruito dal New York Times la pressione su di lei era diventata ormai insostenibile. Le dimissioni arrivano infatti mentre «scandali e indagini si stavano rapidamente accumulando attorno alla sua figura».🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Segretaria del Lavoro americana lascia l’incarico travolta da scandali e accuse interne Notizie correlate Leggi anche: In Europa il Pd perde un pezzo da novanta. Gualmini lascia in dissenso con la segretaria Modena: aMo, indagine su ammanco di 600mila euro travolta da tensioni interne al Pd. Dirigenti sotto accusa.Modena è al centro di una delicata vicenda finanziaria che riguarda l'agenzia di promozione turistica aMo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump silura un'altra donna, fuori la segretaria del Lavoro; Si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, Trump perde un'altra ministra; Usa, Trump silura un'altra ministra: fuori la segretaria al Lavoro; Usa, Trump fa fuori un’altra ministra: si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer. Si dimette la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, Trump perde un'altra ministraInseguita da inchieste e scandali, la ministra lascia appena prima di un interrogatorio formale. La Casa Bianca parla di un ritorno al settore privato ... rainews.it Trump silura un'altra donna, fuori la segretaria del LavoroCade un'altra testa nel governo di Donald Trump ed è, ancora un volta, quella di una donna. Dopo la segretaria agli interni Kristi Noem e l'attorney general Pam Bondi sotto la scure del presidente ame ... ansa.it Offerte Lavoro Segretaria/o Ufficio Commerciale: Offerta su Grosseto. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Posizione: Segretaria/o Ufficio Commerciale Luogo: Grosseto Descrizione dell'azienda: Azienda operante nel settore metalmeccanic - facebook.com facebook