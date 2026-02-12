In Europa il Pd perde un pezzo da novanta Gualmini lascia in dissenso con la segretaria

In Europa, il Partito Democratico perde un suo rappresentante di peso. Elisabetta Gualmini ha deciso di lasciare il gruppo, annunciando di essere in disaccordo con la linea dura adottata da Elly Schlein. La sua scelta arriva dopo settimane di tensioni e divergenze interne. Ora si apre una nuova fase per il partito, che dovrà fare i conti con questa perdita e con le divisioni che ancora si fanno sentire.

Il Pd perde un pezzo da novante a Strasburgo. Decisione ‘sofferta ma convinta” quella dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini, che ha annunciato l’uscita dal partito di Elly Schlein per un dissenso profondo con la linea massimalista della segretaria. Lunedì prossimo in una conferenza stampa arriverà l’annuncio ufficiale dell’abbandono per approdare al gruppo Azione. Un piccolo terremoto che conferma l’insofferenza dei dem moderati, che anche a Roma stanno dando filo da torcere al Nazareno. Ascoltare gli interventi della minoranza all’ultima direzione del Pd per credere. Gualmini lascia il Pd, a un passo da Azione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Europa il Pd perde un pezzo da novanta. Gualmini lascia in dissenso con la segretaria Approfondimenti su Gualmini Schlein “Isobel ci lascia”. Amici perde il pezzo da novanta: l’annuncio improvviso di Maria De Filippi. Ma poi si scopre il motivo: notizia bomba Il Pd perde pezzi. L’europarlamentare Gualmini lascia il gruppo. E anche Delrio si muove L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Gualmini Schlein Argomenti discussi: Verso gli Stati Uniti d'Europa. Il manifesto federalista della delegazione UE del Partito Democratico; AI, Spazio, Green e Difesa. Il Manifesto del PD per l’autonomia UE; Verso gli Stati Uniti d’Europa, la delegazione Pd al Parlamento europeo rilancia la svolta federale; La casa è un diritto. Le proposte del PD, le bugie del governo, le novità dall’Europa. Il Pd all'Eurocamera lancia il manifesto 'Verso gli Stati Uniti d'Europa'La delegazione del Partito Democratico all'Eurocamera, in occasione del prossimo 70° anniversario della firma dei Trattati di Roma, lancia il manifesto Verso gli Stati Uniti d'Europa. (ANSA) ... ansa.it Ricci (Pd), 'dobbiamo superare il diritto di veto in Europa'(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Dalla prossima settimana inizieremo a lavorare in Europa per superare subito il diritto di veto, Weber e il Ppe lo sostengano davvero, lavorino con noi per rafforzare davver ... msn.com Mentre l’Europa evolve, la Serie A si chiude e perde talento, coraggio e identità. Davvero le nostre squadre sono schiave del risultato e della paura di non perdere Proviamo a rispondere nell’articolo “Il terrorismo tattico sta distruggendo la Serie A”. disp facebook Europa perde 3,8 mln t di petrolio kazako dopo raid x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.