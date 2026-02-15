Modena | aMo indagine su ammanco di 600mila euro travolta da tensioni interne al Pd Dirigenti sotto accusa

A Modena, l’agenzia di promozione turistica aMo si trova al centro di un’indagine dopo aver scoperto un ammanco di 600 mila euro. La scoperta ha portato a tensioni tra i dirigenti del Pd locale, coinvolti nelle verifiche. Nei giorni scorsi, le autorità hanno sequestrato documenti e avviato controlli sui conti dell’ente, mentre i dirigenti sono stati chiamati a chiarire le responsabilità. La situazione ha acceso un acceso dibattito tra i membri del partito, che si sono divisi sulle responsabilità dei fatti.

Modena, Conto Salato per aMo: Indagine su 600mila Euro di Ammanco e Tensioni nel Pd. Modena è al centro di una delicata vicenda finanziaria che riguarda l'agenzia di promozione turistica aMo. Un'indagine interna ha rivelato un ammanco di fondi che si aggira intorno ai 600.000 euro, con un possibile riparto delle responsabilità che coinvolge maggiormente gli ex direttori dell'agenzia rispetto agli amministratori. La situazione ha generato forti tensioni all'interno del Partito Democratico locale, anche a causa di scelte professionali che sollevano interrogativi sulla compatibilità con incarichi politici. Ammanco alla Fondazione di Modena: Rubato 1 milione con 800 bonifici; Amo, colpe spacchettate. Saranno gli ex direttori a pagare le cifre più alte. Buco a quota 600mila; Scandalo Amo, alta tensione nel Pd. Azione civile contro gli ex vertici. Diversi sindaci non vogliono votare. Amo, colpe spacchettate. Saranno gli ex direttori a pagare le cifre più alte. Buco a quota 600milaVenerdì si è tenuto l'incontro informale fra Bosi e una ventina di sindaci. Risarcimenti suddivisi in base alle responsabilità e alle risposte ai rilievi. Amministratori disposti a transare. Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'Politica: Veramente indecoroso è l'attacco di Zanca alle realtà parrocchiali. Le parrocchie svolgono un ruolo sociale importante