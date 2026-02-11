Paletto abbattuto in via Briantea nuova segnalazione | Qui le auto vanno troppo forte
Un nuovo incidente in via Briantea a Como. Questa mattina, un altro paletto che protegge il passaggio pedonale è stato abbattuto, ancora una volta, da un’auto che correva troppo. La strada continua a essere sotto osservazione, e i residenti chiedono interventi più decisi per mettere fine a questa serie di episodi.
Il dissuasore protegge il passaggio pedonale lungo il lato strada: sul posto polizia locale e ditta per valutare il ripristino In via Briantea a Como torna l’allarme sicurezza. Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, in pieno giorno, è stato abbattuto l’ennesimo paletto che delimita e protegge il passaggio pedonale lungo il lato della strada, all’altezza del civico 19. Un episodio che riaccende le preoccupazioni dei residenti e di chi percorre a piedi quel tratto, segnalato da tempo come delicato per la velocità delle auto in transito. Il punto è quello dove il flusso di veicoli che scende da via Statale per Lecco tende ad arrivare “lungo”, con accelerazioni e manovre che rendono più rischioso l’attraversamento e, soprattutto, la percorrenza del marciapiede a raso a ridosso della carreggiata.🔗 Leggi su Quicomo.it
