La scherma orgoglio del Made in Italy | campioni olimpici protagonisti al Salone degli Arazzi

A Roma si è svolto un evento dedicato alla scherma, considerata la disciplina più medagliata in Italia. Organizzato dall’Accademia Musumeci Greco, l’evento ha visto protagonisti campioni olimpici e atleti di spicco, con focus su tradizione, inclusione e qualità sportiva. La manifestazione ha celebrato l’eccellenza del settore e rafforzato il legame tra storia e pratiche attuali della scherma italiana.

A Roma l’evento dell’Accademia Musumeci Greco celebra la disciplina più medagliata d’Italia tra tradizione, inclusione ed eccellenza sportiva. La scherma si conferma simbolo di eleganza, tradizione e successo sportivo nel panorama italiano. A Roma, nella prestigiosa cornice del Salone degli Arazzi, si è svolto l’evento “La Scherma: Fiore all’occhiello dell’Italia”, organizzato dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco in occasione della Giornata Internazionale del Made in Italy. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Contenuti di approfondimento La scherma orgoglio del Made in Italy: campioni olimpici protagonisti al Salone degli ArazziA Roma l’evento dell’Accademia Musumeci Greco celebra la disciplina più medagliata d’Italia tra tradizione, inclusione ed eccellenza sportiva. La scherma si conferma simbolo di eleganza, tradizione e ... sportface.it Scherma, Mondiale paralimpico: l'Italia chiude con 7 medaglieLa settima meraviglia azzurra del Mondiale di scherma paralimpica Iksan 2025 è il bronzo della squadra di fioretto maschile. Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Mattia Galvagno firmano ... sportmediaset.mediaset.it