La scadenza della prima rata della Tari

L’Ufficio tributi ha comunicato che la prima rata della TARI per il 2026 dovrà essere versata entro il 30 giugno. La tassa sui rifiuti riguarda le utenze domestiche e commerciali e rappresenta una delle principali entrate comunali. La data di scadenza è stata resa nota in vista del pagamento obbligatorio che interessa i contribuenti. Nessuna modifica o proroga è stata annunciata rispetto alla data stabilita.

L’Ufficio tributi informa che la scadenza per il versamento della prima rata della TARI (Tassa sui rifiuti) dovuta per l’anno 2026 è fissata al prossimo 30 giugno. L’acconto come al solito sarà pari al 50% del totale e verrà calcolato sulla base delle tariffe del 2025. Informazioni alla pagina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Leggi anche: Si avvicina la scadenza della prima rata Tari Leggi anche: Santarcangelo, cambia la Tari: prima scadenza anticipata per adeguarsi al bonus sociale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tari 2026, novità in arrivo: ecco cosa cambia quest’anno; Tentativi di truffa tramite SMS relativi al pagamento della TARI; Santarcangelo, Tari: dal 2026 cambia la prima scadenza; Tassa sui rifiuti, cambiano le scadenze per consentire l'accesso alle tariffe agevolate. Si avvicina la scadenza della prima rata TariL’Ufficio tributi del Comune di Arezzo informa che la scadenza per il versamento della prima rata della Tari (Tassa sui rifiuti) dovuta per l’anno 2026 è fissata al prossimo 30 giugno. lanazione.it Santarcangelo, Tari: dal 2026 cambia la prima scadenzaLa modifica è legata all’introduzione di nuove disposizioni normative. In particolare, la modifica al regolamento Tari è stata istituita in primo luogo in ... chiamamicitta.it Proroga della prima rata Tari 2026 a Catania per bonus Arera: nuova scadenza in arrivo, restano rate e possibilità di pagamento dilazionato. https://www.freepressonline.it/2026/04/20/tari-2026-a-catania-slitta-la-prima-rata/ #Catania #TARI #Tributi #Fisco #Co facebook