Il meteo anticipa che sarà anche baciata dal sole, sabato 25 aprile, la prima edizione di " Sassella in FeSTa ", iniziativa promossa dall’ Associazione Culturale Scarpatetti O.D.V., in collaborazione con il Comune di Sondrio e il Bim, con il triplice obiettivo di valorizzare il territorio, le sue tradizioni e la vivacità culturale locale. Nel corso della giornata saranno proposti laboratori di disegno a cura di Fabrizia Pantiri, pensati per coinvolgere partecipanti di tutte le età in un’esperienza creativa. Gli amanti dello sport e della montagna potranno inoltre cimentarsi nell’ arrampicata su parete, seguiti da guide alpine esperte, in totale sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Sassella in festa tra arte e storia

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