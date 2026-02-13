Treviso a San Valentino | tra storia arte e il fascino dell’antica Sfida del Castel d’Amore per una festa romantica

Treviso celebra San Valentino con un evento speciale: la “Sfida del Castel d’Amore”, una competizione medievale che si svolge nel cuore della città, attirando coppie e turisti desiderosi di immergersi nell’atmosfera romantica e antica della località.

Treviso nel Cuore: Un San Valentino tra Storia, Arte e i Segreti dell’Acqua. Treviso si prepara a celebrare la festa degli innamorati con un’offerta turistica mirata, valorizzando il suo patrimonio storico e artistico. Ristoranti, pasticcerie e negozi del centro storico si sono impegnati a creare un’atmosfera speciale per accogliere le coppie, puntando su itinerari suggestivi che riscoprono le bellezze della “Marca gioiosa et amorosa”. L’iniziativa, presentata il 12 febbraio 2026, mira a rilanciare l’economia locale e a consolidare l’immagine di Treviso come meta romantica. Un’Antica Tradizione Rinasce: Il Fascino di Treviso nel Tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

San Valentino si avvicina e molti scelgono di passarlo tra i borghi più belli d’Italia.

A Rimini, il 14 febbraio 2026, le strade del centro storico si riempiranno di visitatori in cerca di emozioni.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di San Valentino; San Valentino al TVB Store: condividi la passione e risparmia il 20%; Ristoranti per San Valentino: i top 10 a Treviso e dintorni; Ristoranti per San Valentino: i top 10 a Treviso e dintorni.

San Valentino patrono di Quinto di Treviso: «Rilanciamo una festa storica»Installazioni luminose nel centro e lungo il Sile, un nuovo concorso di poesia, animazioni per i più piccoli ed il suggestivo Piano Sky per Quinto in love che culminerà con una ricca rassegna di app ... trevisotoday.it

Giuditta e Carlo, a 90 anni festeggiano san Valentino in Rsa: «Noi, due eterni fidanzati. Il nostro segreto? Il rispetto»CASIER (TREVISO) - È proprio vero che l'amore non ha età. E Giuditta e Carlo ne sono la prova vivente. I due coniugi, conosciutisi a poco più di vent'anni e ... ilgazzettino.it

In Bonne Vallée, San Valentino vuol dire… baci! - facebook.com facebook

Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com