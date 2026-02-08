Catanzaro | Ripartenza impianto rifiuti Alli dopo anni di stop riattivati 7 milioni di euro annui per le casse comunali

Dopo anni di stop, l’impianto di trattamento rifiuti Alli a Catanzaro torna in funzione. La riattivazione porta nelle casse comunali circa 7 milioni di euro all’anno, un dato che cambia parecchio le prospettive della città. La ripartenza è il risultato di un lungo percorso amministrativo e tecnico, che ha richiesto impegno e pazienza da parte di tutti. Ora, con l’impianto di nuovo operativo, si spera in un miglioramento della gestione dei rifiuti e in un respiro più ampio per il territorio.

Catanzaro Riconquista il Futuro: La Lunga Battaglia per la Ripartenza dell'Impianto Alli. La ripartenza dell'impianto di trattamento rifiuti Alli a Catanzaro segna la conclusione di un'odissea amministrativa e tecnica che ha gravato sulla città per anni, privandola di risorse vitali e mettendo a dura prova la pazienza dei suoi cittadini. Un'attesa che, come sottolinea il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, ha comportato una perdita stimata di circa sette milioni di euro all'anno per le casse comunali, fondi che avrebbero potuto essere destinati al miglioramento dei servizi e alla riduzione della pressione fiscale sui contribuenti.

