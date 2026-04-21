25 aprile La Russa | Rifarei omaggio a partigiani e caduti Repubblica Salò

Il 25 aprile, il ministro della Difesa ha ricordato di aver visitato spontaneamente il cimitero di Milano per rendere omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica Sociale italiana. Ha riferito di aver portato una corona e di aver visitato anche il Campo 10, dove sono sepolti molti ignoti. In passato, ha sottolineato di aver svolto queste visite senza obblighi ufficiali, per rispetto verso le persone sepolte.

(LaPresse) “Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana. Ci andavo in forma privata perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione che, almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doverosa. E lo rifarei “. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell’apertura del Salone del Mobile rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se festeggerà il 25 aprile. Questo...🔗 Leggi su Lapresse.it

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