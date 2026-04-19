Inter sprint verso l’accoppiata Missione Coppa poi lo Scudetto

Durante la partita tra Inter e Cagliari, i tifosi nerazzurri presenti a San Siro hanno cantato il coro

I tifosi a San Siro hanno già abbandonato la scaramanzia. Il coro "Vinceremo il tricolor" si sentiva distintamente nei minuti finali di Inter-Cagliari. Nemmeno Chivu, stuzzicato in tv riguardo all’entusiasmo anticipato dei sostenitori nerazzurri, ha avuto il coraggio di appellarsi alla matematica. La parola Scudetto non si pronuncia, ma nemmeno si scaccia via, a maggior ragione dopo il capitombolo di ieri del Napoli scivolato a -12. Semmai il tecnico rumeno ha fatto ricorso all’aritmetica per ricordare che la qualificazione alla prossima Champions League ha ora i crismi dell’ufficialità. Solo quella mancava per avere conferma di una posizione tra le prime quattro che l’Inter ha sempre mantenuto, dopo le iniziali difficoltà dovute alle due sconfitte in tre giornate di campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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