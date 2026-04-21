A Torino, più di 500 studenti provenienti da 27 scuole diverse hanno partecipato all’evento “Bridges of Hope – Parole che cambiano il mondo”, organizzato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia. L’appuntamento ha previsto una giornata dedicata al confronto e al dibattito sui diritti umani, con momenti di discussione e approfondimento rivolti ai giovani. L’iniziativa si è svolta in città, coinvolgendo studenti di diverse provenienze scolastiche.

“Bridges of Hope – Parole che cambiano il mondo” è l’iniziativa della Robert F. Kennedy Human Rights Italia che ha visto oggi protagonisti a Torino oltre 500 studenti provenienti da 27 scuole differenti. Ragazze e ragazzi di istituti di diversi gradi (primarie, secondarie di primo e di secondo grado) da Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria, oltre che da San Marino e dalla Spagna (le scuole iberiche hanno inviato i propri lavori in mostra). Il tutto a chiusura di un percorso iniziato lo scorso anno, nel centenario della nascita del Senatore americano Robert F. Kennedy, figura ancora oggi attuale e di riferimento per le nuove generazioni dato il suo indiscutibile impegno per i diritti umani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - LA ROBERT F. KENNEDY HUMAN RIGHTS ITALIA PORTA A TORINO 500 STUDENTI PER UNA GIORNATA DI CONFRONTO E DIBATTITO SUI DIRITTI UMANI

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