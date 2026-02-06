Performance musicale sui diritti umani | applausi per gli studenti della Veneziano-Novelli di Monreale

Gli studenti della Veneziano-Novelli di Monreale hanno portato in scena una performance musicale dedicata ai diritti umani. La scena si è svolta nell’ambito del progetto “Le vie della bellezza”, promosso dall’Osservatorio scolastico regionale e dall’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia. Il pubblico ha reagito con applausi, mentre i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo e passione nel portare avanti un messaggio importante attraverso la musica.

Nel quadro del progetto Ricerca-Azione per la promozione del benessere a scuola "Le vie della bellezza", condotto dall'Osservatorio scolastico regionale contro la dispersione scolastica e dall'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, cui.

