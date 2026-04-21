La fase finale di Amici 25 sta facendo discutere a causa di un calo degli ascolti, suscitando riflessioni sui motivi che potrebbero influenzare il successo del programma. Intanto, tra i commentatori si parla di tensioni tra i professori e di una possibile mancanza di talenti autentici tra i candidati. Questi fattori sembrano aver contribuito a un interesse minore rispetto alle edizioni precedenti, alimentando il dibattito sulla direzione futura del talent show.

T utte le cose belle finiscono e questo potrebbe valere anche per Amici 25. Il talent show di Maria De Filippi, giunto nella sua fase finale con il tradizionale passaggio serale, ha attirato l’attenzione dei media per il calo degli ascolti. Sebbene continui ad essere il programma più visto del sabato la percentuale di share, rispetto agli ultimi anni, mostra valori leggermente negativi. Una tendenza fisiologica o il sintomo di una crisi? Nelle critiche dei fan, che lamenterebbero gli eccessivi litigi dei professori e la mancanza di veri talenti, ci potrebbe essere la risposta. Amici 2025: Trigno primo nella categoria canto, arriva secondo X Leggi anche › “Amici 25”, quinta puntata: ospiti, sfide e nuova eliminazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La risposta sta forse nei litigi dei professori e la mancanza di veri talenti

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