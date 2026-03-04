Perché i gatti scappano come pazzi dopo aver fatto la pupù? La scienza ha forse una risposta

Chi condivide la propria casa con un gatto ha sicuramente notato che, subito dopo aver fatto i bisogni, il felino corre via velocemente, spesso con un movimento frenetico. La scienza sta cercando di capire le ragioni di questo comportamento, che sembra essere comune a molti gatti. Non ci sono ancora risposte definitive, ma questa reazione ha attirato l’attenzione di diversi ricercatori.

Chiunque condivida la propria abitazione con un piccolo felino ha assistito, almeno una volta, a una scena bizzarra: subito dopo aver utilizzato la lettiera, il gatto schizza fuori dal contenitore e inizia a correre per tutta casa a velocità sostenuta, saltando sui mobili o esibendosi in acrobazie improvvise. Questo comportamento, che sembra quasi una fuga da un nemico invisibile, è un fenomeno globale che ha spinto etologi e veterinari a cercare spiegazioni scientifiche plausibili per quella che appare come una vera e propria esplosione di energia post-evacuazione. Una delle spiegazioni più diffuse affonda le radici nell’evoluzione della specie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

