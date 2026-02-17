Litigi primarie e scissioni | che cosa sta succedendo nel centrodestra

Romano La Russa ha definito le primarie una stupidata, scatenando una reazione sorprendente anche in famiglia. La sua presa di posizione arriva in un momento di forte tensione nel centrodestra, dove le divergenze tra i partiti si fanno sempre più evidenti. La Russa ha anche smentito il fratello Ignazio, che invece aveva espresso parere favorevole sulle primarie, alimentando ulteriori divisioni.

Cosa impedisce di individuare il candidato per la successione di Sala? Veti incrociati e passi indietro rendono la situazione decisamente complicata, ma nei prossimi mesi i nodi verranno al pettine e si capirà se Palazzo Marino è davvero contendibile. Nomi e date-chiave "Le primarie? Una stupidata". Romano La Russa è talmente netto nel bocciare la proposta avanzata da Forza Italia da spingersi a smentire persino il fratello Ignazio, che invece si era detto favorevole. Basterebbe questo episodio - non esattamente circoscritto - per descrivere il turbolento clima interno al centrodestra milanese.